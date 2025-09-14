Fără să își menajeze jucătorii, antrenorul a transmis un avertisment clar: perioada scuzelor s-a încheiat, iar de acum înainte atitudinea și dorința trebuie demonstrate exclusiv pe gazon.



"Nu putem să vorbim aici în fiecare săptămână despre faptul că suntem în criză și că încercăm să ne îmbunătățim. Trebuie să începem pe teren să arătăm cu adevărat că ne dorim acest lucru", a punctat Charalambous la finalul meciului.



"Știu că pot mai mult, trebuie să arate"



Analizând jocul echipei sale, antrenorul a recunoscut că se aștepta la mult mai mult de la elevii săi, mai ales după ce au reușit să deschidă scorul. El a pus rezultatul final pe seama lipsei de concentrare și a unei atitudini necorespunzătoare pentru o echipă campioană.



"N-am fost destul de buni în această seară ca să luăm cele trei puncte. Trebuie să fim mai atenți în astfel de meciuri", a spus tehnicianul. "Cunosc echipa, știu că acești băieți pot mai mult. Speram că după gol lucrurile vor fi în favoarea noastră. Totuși, când conduci trebuie să fii mereu atent, pentru că se poate întâmpla orice".



În final, Charalambous a vorbit și despre suporterii campioanei, care s-au arătat extrem de nemulțumiți de rezultat la finalul confruntării de la Miercurea Ciuc. Ba chiar i-au băgat în ședință pe elevii lui Charalambous la marginea terenului.



"Fanii au fost mereu alături de noi. E normal ca acum să fie nemulțumiți. Le este și lor greu să stea departe de familii pentru a fi alături de noi... e normal. Noi trebuie să arătăm pe teren că ne dorim să câștigăm și să începem să-i facem fericiți", a încheiat antrenorul FCSB.



FK Csikszereda rămâne fără victorie în Superligă, dar a părăsit ultimul loc. FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, trei egaluri şi patru eşecuri.

