Golurile au fost marcate de Nsimba (22) și autogolul lui Dican (76), iar echipa lui Mirel Rădoi confirmă forma excelentă din acest mandat: 15 meciuri oficiale, 11 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri.



Ianis Zicu a zis-o clar și răspicat: „Da, are față de campioană!”



Ianis Zicu, antrenorul Farului, a apreciat jocul Craiovei și a tras concluzii după înfrângere. Tehnicianul de 41 de ani a criticat greșelile defensive ale elevilor săi și lipsa de eficiență în fața porții, dar a și explicat faptul că oltenii sunt principalii favoriți la titlu.



„S-a complicat situația. 1-0 pentru Craiova destul de devreme. Nu ne era ușor. Am schimbat sitemul, cred că am controlat până la al doilea gol. Puteam reveni, când ai 3-4 ocazii și nu marchezi e greu să scoți ceva.



Nu este vorba despre cine ratează, ci despre cadoul pe care îl facem adversarului. Romanchuk (n.r. despre duelul cu Ișfan) era ultimul apărător, probabil explicația e că nu era în control, nu am văzut faza. Probabil asta e explicația pentru cartonaș galben. Rămânem în zona asta, noi și alte echipe.



Avem o deplasare grea, la Dinamo, suntem acolo, dar trebuie să fim atenți pentru că putem să picăm într-o zonă peruculoasă. Jucătorii sunt actori, noi facem parte din acest spectacol, dar ei sunt actorii.



Craiova este echipa care a investit aproape cât jumătate din bugetul multor echipe, are suporteri, stadion. Are totul pentru a obține titlul anul acesta, mai ales că FCSB și CFR nu arată bine. Da, are față de campioană”, a spus Ianis Zicu după meci.

