Barcelona a trecut, duminică seara, acasă, de Valencia cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.

Fără Lamine Yamal, catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29. La pauză, Hansi Flick l-a aruncat în luptă pe Raphinha şi brazilianul a făcut 2-0, în minutul 53. După numai trei minute, Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol, făcând dubla, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgeterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 şi 86, iar Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia.

Potrivit news.ro, în ierarhia din La Liga, Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.

