FCSB nu-și revine din criză! 

Campioana României a scos doar un punct pe terenul lui Csikszereda, scor 1-1, și a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Superligă.

Edjouma a deschis scorul pentru roș-albaștri în minutul 55, dar autogolul lui Alexandru Pantea, în minutul 81, a adus egalarea pentru gazde și a lăsat din nou FCSB-ul cu moralul la pământ.

Imagine horror cu piciorul lui Mihai Lixandru

La final, Mihai Lixandru (24 de ani) a apărut la flash-interviu cu piciorul drept bandajat și punga cu gheață lipită de gleznă, semn al unei lovituri puternice primite în prima repriză.

„Dezamăgitor rezultatul și jocul. Trebuie să găsim putere să mergem mai departe și să arătăm mult mai bine. Sunt foarte multe lucruri care nu merg. La antrenamente arătăm foarte bine, dar la meci nu avem aceeași față. Trebuie să ne găsim constanța”, a spus mijlocașul FCSB-ului.

Fotbalistul a explicat și accidentarea: „E doar o contuzie. O lovitură, asta e viața de fotbalist.”

Patronul Gigi Becali nu s-a arătat deloc impresionat de starea lui Lixandru: „Are acolo, i-au băgat niște gheață. N-are nimic. Îmi arde mie de Lixandru? N-avem alți jucători? Asta e riscul meseriei!”, a spus Becali după meci, la Digi Sport.

