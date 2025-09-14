Campioana României a scos doar un punct pe terenul lui Csikszereda, scor 1-1, și a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Superligă.

Edjouma a deschis scorul pentru roș-albaștri în minutul 55, dar autogolul lui Alexandru Pantea, în minutul 81, a adus egalarea pentru gazde și a lăsat din nou FCSB-ul cu moralul la pământ.

Imagine horror cu piciorul lui Mihai Lixandru

La final, Mihai Lixandru (24 de ani) a apărut la flash-interviu cu piciorul drept bandajat și punga cu gheață lipită de gleznă, semn al unei lovituri puternice primite în prima repriză.

