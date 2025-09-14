Malcom Edjouma a deschis scorul pentru bucureșteni în minutul 55, dar gazdele au egalat în minutul 81, după autogolul lui Alexandru Pantea.

La final, antrenorul Robert Ilyeș a ținut să-l remarce pe mijlocașul brazilian Anderson Ceara, titular în opt meciuri din acest sezon, cu două goluri și o pasă decisivă în Superligă, plus un gol în Cupa României.

„Per total, pot să spun că rezultatul este echitabil. Au avut și ei momente bune, au avut ocazii. Am avut și noi, dar, după aspectul jocului, așa, la cald, suntem fericiți cu acest rezultat. Eu cred că am făcut un joc foarte bun, mai ales pe faza defensivă. În special în zona 3 nu i-am lăsat să joace. I-am forțat să joace cu mingi lungi, după care am recuperat. Eu zic că am fost o echipă scurtă, compactă și chiar pe tranziție am avut multe ocazii. Din păcate, nu avem viteza necesară, din această cauză poate nu am reușit și, astfel, puteam câștiga la ultima fază, dacă marcam.

(N.r. - Anderson) Ce calități are! Dacă își schimbă mentalitatea, poate să joace la orice echipă din România! Să nu uităm totuși, avem mulți jucători noi. Este foarte greu, mai ales cu mai mulți străini, și este foarte greu ca principiile și filozofia mea, pe care le-am impus în anii trecuți, să fie aplicate într-o perioadă așa de scurtă. În ultimele meciuri, deja am făcut unele lucruri bune, dar încă nu suntem mulțumiți, pentru că nu strângem puncte, și asta e cel mai dureros", a spus Robert Ilyeș după meci.

Anderson Ceara (24 de ani) a ajuns la Miercurea Ciuc după experiențe în Brazilia la Santos, CRB, Maringa și Santa Cruz. Ciucanii ocupă penultimul loc în Superliga, cu 3 puncte după opt etape, la doar o lungime distanță de nou-promovata Metaloglobus (2pct).

Echipele de start



Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Bloj, Hegedus, Palmeș, Paszka - Vegh, Vereș - Anderson, Bakos, Szabo - Dolny



Rezerve: Kajan, Dusinszki, Celic, Gergely, Simon, Kelemen, Eppel, Szilagyi, Andrezly, Csuros, Szalay, Jebari



Antrenor: Robert Ilyes



FCSB (4-3-3): Târnovanu - Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Cisotti

