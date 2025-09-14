PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea OFI Creta, în etapa a treia din campionatul grec.

Alb-negrii au început foarte bine meciul disputat la Atena, pe Apostolos Nikolaidis Stadium. Elevii lui Lucescu junior conduceau cu 2-0 după prima jumătate de oră, prin golurile reuşite de Ozdoev, în minutul 10, şi de Pelkas, în minutul 24. Partea secundă a fost una cu peripeţii pentru PAOK.

Portarul lui OFI, Christogeorgos, a apărat un penalty executat de Zivkovic, în minutul 66, iar Thiago Nuss a înscris pentru gazde în minutul 75. Finalul a fost intens, dar PAOK s-a impus cu 2-1, la Atena. Potrivit Agerpres, în clasament, echipa lui Răzvan Lucescu are punctaj maxim, fiind pe locul al treilea.

