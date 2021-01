"Costa acum 10 milioane de euro!" Nu e Man sau Coman! Fotbalistul cu care Becali vrea sa doboare toate RECORDURILE din Liga 1

Gigi Becali si-a gasit noua 'perla' de la FCSB care i-ar putea aduce incasari uriase!

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia sezonului in Liga 1, acolo unde prestatiile sale nu au trecut neobservate. Mijlocasul ofensiv al ros-albastrilor i-a impresionat pe specialisti cu calitatile sale si prestatiile solide din cele 11 meciuri jucate in acest sezon.

Mai mult decat atat, la jumatate de an de cand si-a facut aparitia la echipa mare a ros-albastrilor, cota sa de piata a explodat, ajungand de la 50 000 de euro la 350 000.

Fostul sef al LPF, Dumitru Dragomir a vorbit despre Popescu, a carui valoare a estimat-o la 10 milioane de euro in prezent. Dragomir a declarat ca este sigur ca Becali va dobori recorduri cu banii pe care ii va lua in schimbul mijlocasului ofensiv.

"Cred ca cea mai mare suma o va lua pe juniorul ala, Popescu. A implinit 18 ani, altii la varsta lui nu stiu sa mearga pe strada. El costa acum 10 milioane de euro", a spus Dragomir pentru as.ro.

Chiar Gigi Becali a vorbit despre 'perla' sa, comparandu-l cu Messi, Ronaldo sau Hagi.

"Octavian Popescu... Sunt unii jucatori buni, foarte buni, si sunt unii fenomen. Noi l-am avut fenomen pe Hagi. Nu cred ca am avut altul. Mai spun unii ca a fost unul sau altul, fiecare spune ce vrea. Eu cred ca singurul fenomen a fost Hagi. Pot sa am o parere, nu? Popescu asta e fenomen, parerea mea. Ce inseamna fenomen? Messi, Ronaldo, un jucator de exceptie, de geniu. Numai Hagi a fost asa! Asa zic eu. Si Popescu e al doilea de geniu, fenomen! Asta e parerea mea. O sa vedem daca este asa!", a spus Becali in exclusivitate pentru www.sport.ro.