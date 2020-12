BREAKING NEWS! Inca un jucator la care Becali a RENUNTAT! L-a adus in vara ca sa scape de el jumatate de an mai tarziu 

Marius Briceag (28 ani) pleaca de la FCSB dupa jumatate de an.

Fotbalistul adus in vara de la Craiova de Gigi Becali a fost imprumutat la FC Voluntari pana la finalul sezonului. Anuntul a fost facut oficial pe pagina de Facebook a ilfovenilor.

"FC Voluntari si FCSB au ajuns la un acord in ceea ce priveste imprumutul lui Marius Briceag la echipa noastra.

Astfel, fundasul lateral in varsta de 28 de ani va evolua pentru formatia noastra in sezonul 2020/2021.

Marius Briceag a mai aparat culorile clubului nostru in sezonul de debut al formatiei noastre pe prima scena a fotbalului romanesc, 2015-2016.

In cariera sa, Marius a mai jucat pentru FC Arges, Ramnicu Valcea si Universitatea Craiova ,fiind castigator al Cupei Romaniei, in 2018, cu formatia din Banie.

Clubul nostru ii ureaza "Bun venit!" si ii doreste mult succes in tricoul FC Voluntari!", se arata in comunicatul postat de Voluntari.

Desi Gigi Becali promitea in vara ca se va baza pe el, Briceag a jucat in doar 8 meciuri pentru FCSB in acest sezon in toate competitiile.

"Pai care fundas central e mai bun decat Briceag in campionatul Romaniei? Ghita? Da, e bun, imi place foarte mult, Dar, de Ghita nu vrea Hagi sa discute.

Boli nu, ca nu mai iau straini. Eu pe Briceag il bag fundas central", spunea Gigi Becali in vara.

Briceag este al doilea jucator la care Gigi Becali renunta, dupa Gabi Enache! Jucatorul adus de la Astra semnase un contract pe 3 luni, insa a jucat doar doua meciuri pentru FCSB, cu Slovan Liberec si cel cu Poli Iasi din campionat.