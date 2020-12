EXCLUSIV | Planul pentru 2021 e GATA! Asta e marele vis al lui Becali la FCSB dupa un tur cum n-a mai avut de ANI de zile

Becali crede ca FCSB e prima echipa care se poate impune la distanta considerabila fata de rivale de la introducerea sistemului playoff, acum 5 ani.

Patronul FCSB le cere jucatorilor sai sa joace fara mila in 2021. Vrea ca stelistii sa termine la distanta de CFR si Craiova, echipele despre care crede ca pot pune probleme in lupta la campionat. Becali insista ca Istvan Kovacs sa fie evitat de la delegari de catre CCA la meciurile FCSB pentru a evita scenarii similare celui de la derby-ul cu CFR. Atunci, Becali spune ca FCSB a fost dezavantajata clar in urma deciziilor luate de Kovacs in favoarea CFR-ului.

"Echipa a crescut. Jucatorii pe care am dat eu milioanele nu mai sunt copii, sunt barbati. Nu sunt chiar razboinici de clasa, dar vor deveni. Pe zic e trece, devin mai razboinici. In primavara, nu cred ca ne poate opri cineva. Suntem pe locul asta desi am avut Covidul, nu i-am avut nici pe Tanase si nici pe Man la 100%. Mai trebuia sa avem vreo 3 puncte in plus, asa cred.

Pe calea asta, ii rog pe cei de la CCA si de la FRF sa nu ni-l mai dea pe Kovacs. Cat suntem cu CFR in lupta! S-a vazut. I-as indruma sa nu-l dea nici la CFR deloc pe Kovacs. S-a vazut de la primul fault in meciul nostru direct. Fault tare - n-a dat. Mana - n-a dat. Apoi la noi penalty aiurea. Noua ne-a refuzat, lor le-a dat. Cred eu ca s-a discutat inainte cu el: lasa-ne sa jucam tare. S-a vazut ca i-a lasat. Altfel, n-aveau ce face, ca ii mancam!

Sper sa nu ne luptam pana la sfarsit. Ar trebui sa luam un avans mai mare si sa nu ne mai luptam pana la sfarsit", a spus Becali pentru www.sport.ro.