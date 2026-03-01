Instalat la 1 noiembrie, Daniel Pancu a preluat o echipă a lui CFR Cluj aflată în degringoladă, mai aproape de retrogradare decât de play-off. Totuși, a reușit un parcurs fabulos: 12 victorii, trei remize și un singur eșec în 16 meciuri din toate competițiile, iar CFR tocmai și-a asigurat calificarea în play-off-ul Superligii și în sferturile Cupei României.

Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"

După 2-1 cu Farul, meci în urma căruia a ajuns la 10 victorii consecutive în campionat, Daniel Pancu a făcut câteva declarații total surprinzătoare. Antrenorul și-a creat singur un scenariu în care curând va lega două sau trei înfrângeri și va fi dat afară de CFR Cluj.

Declarația lui Pancu vine după ce președintele Iuliu Mureșan a transmis că antrenorul este dorit și sezonul următor la CFR Cluj. Actuala înțelegere expiră în vară, însă se prelungește automat dacă echipa se califică în cupele europene.

"În afară de jocul de la Mioveni cu FC Argeș, echipa a marcat cu mine în toate jocurile. Primim mai puține goluri, dar mă aștept să jucăm bine 2-3 jocuri la rând, să pierdem 2-3 jocuri la rând și să ne despărțim. N-are nimeni răbdare. Asta e cultura clubului și probabil acolo se va ajunge.

E adevărul pur! Îl simt acum. Exact așa se va întâmpla. Vor fi meciuri în care vom domina, mingea nu va intra în fotbal, vom pierde două sau trei jocuri la rând și ne vom despărți. Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți.

Contractul se prelungește automat dacă ne calificăm în cupele europene, dar eu n-am stat nicăieri. La Iași, am renunțat la o sumă foarte mare din clauza de reziliere. La Rapid, o sumă și mai mare în Liga 2, care ar fi influențat negativ bugetul clubului. Poți să ai contract cu o echipă trei ani și să pleci după o săptămână, poți să ai contract două săptămâni și să stai 3 ani. Ăsta e fotbalul!

Până la vară, clauza de reziliere e de 50.000 de euro. E ușor și pentru club, și pentru mine. E o clauză pusă atunci, în noiembrie, în situația în care era echipa.

E posibil să plec în trei săptămâni, să nu mai apuc să vină vara. Așa s-a întâmplat cu toți. I-am întrebat pe cei din staff, care sunt foarte vechi, dacă a avut cineva 4-5 înfrângeri și mi-au spus că nu. Cred că nici 3 n-a prins vreunul", a spus Daniel Pancu, la Fanatik.