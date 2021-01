Boloni a dat verdictul in cazul conflictului dintre FCSB si CSA! Fostul stelist il ataca pe Becali: "El a adus ruptura!" Unde crede ca a gresit patronul ros-albastrilor

Fostul castigator al Cupei Campionilor Europeni a vorbit despre criza de identitate prin care trece clubul din Ghencea.

Antrenorul lui Panathinaikos considera ca de-a lungul timpului atat reprezentantii FCSB-ului cat si cei de la Clubul Sportiv al Armatei au comis greseli care au generat aceasta situatie.

Insa, fostul international il considera pe Gigi Becali principalul vinovat pentru conflictul la care s-a ajuns si care pare, pentru moment, de nerezolvat.

Boloni este de parere ca prin stilul sau de a se impune la echipa, Becali a atras foarte multe antipatii, care au fortat o parte dintre suporteri sa paraseasca echipa si sa mearga spre proiectul CSA.

"Cred ca s-au produs iregularitati de ambele parti, fiecare cu partea lui in regula incearca sa atace pe celalalt. Nu indraznesc sa-mi dau cu parerea. Acest lucru ar fi putut sa se rezolve usor. Problema cea mai mare este ca patronul actual, stilul lui de a conduce echipa, a adus ruptura.

Nu doar fata de fostul patron, dar si fata de suporteri. Daca ar fi putut sa conduca, zic eu, cu mai mult discernamant, atunci razboiul nu ar fi existat si s-ar fi gasit o cale de intelegere", a declarat Boloni potrivit Gazetei Sporturilor.

Boloni a jucat pentru Steaua in perioada 1984-1987 si a marcat 24 de goluri in 97 de meciuri.

A castigat alaturi de ros-albastrii de trei ori titlul in Romania, Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei.

Boloni si-a inceput cariera la ASA Targu Mures, pentru care a jucat timp de 14 ani, perioada in care a bifat nu mai putin de 406 de meciuri.

Ajuns la varsta de 67 de ani, antrenorul a declarat ca cele doua echipe vor ramane pentru totdeauna in inima sa si, daca va fi vreodata nevoie de el, nu va ezite sa dea o mana de ajutor.

"Eu am doua echipe de suflet. Targu Mures, care va ramane in inima mea pana la moarte, si Steaua, pe care n-o pot uita pana la moarte. Sunt niste sentimente la care nu pot si nu vreau sa renunt niciodata. Sunt valori pe care, fara nicio recompensa, le-as ajuta, daca as putea sa fac pasul acela", a mai spus Boloni sursei citate.