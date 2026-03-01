Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA

Campioana CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă de echipa spaniolă CN Sant Feliu, cu 15-7 (3-2, 4-2, 6-0, 2-3), duminică, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, în ultimul meci din Grupa A a turului al doilea preliminar al competiţiei de polo pe apă feminin Conference Cup.

Ambele echipe erau deja calificate la turneul Final 8 al competiţiei, după meciurile de vineri şi sâmbătă.

CSM Unirea Alba Iulia - CN Sant Feliu 7-15, dar ambele echipe s-au calificat

Amalia Novăcean (vezi galeria foto) a marcat 2 goluri pentru Unirea, Debora Nagy 2, iar Dorofea Vîrtosu, Denisa Samuel şi Cecilia Diaz, câte un gol.

Pentru învingătoare au punctat Claudia Moreno Prez (5 goluri), Mar Navarro Parera (3), Gabriella Matafora (1), Matilda Mary Moore (1), Anna Campos Vazquez (1), Olga Descalzi Portell (1), Mari Angeles Duenas Asencio (1), Marta Ungria Seco (1), Judith Panicello Sanz (1).

În clasamentul final, pe primul loc s-a clasat CN Sant Feliu, cu 5 puncte, urmată de Unirea Alba Iulia, 3 puncte, ASD Bogliasco 1951, 1 puncte, scrie Agerpres.

Primele două clasate s-au calificat la turneul Final 8.