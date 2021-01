Fotbalistul vrut de FCSB care acum AR REFUZA transferul la echipa lui Becali! A surprins pe toata lumea: "E capitol inchis! Nu am de ce sa ma gandesc la asta"

In fotbalul romanesc sunt foate multi oameni care considera ca nimeni nu poate refuza echipa lui Gigi Becali.

Nu este insa si cazul lui Alexandru Albu. Fotbalistul in varsta de 27 de ani de la UTA Arad a avut evolutii foarte apreciate in 2020, in urma carora a fost convocat de Mirel Radoi la echipa nationala.

Fundasul imprumutat de aradeni de la Concordia Chiajna a fost in vederile celor de la FCSB, dar in cele din urma mutarea nu s-a concretizat, iar Albu a ajuns in cele din urma la echipa lui Laszlo Balint.

Albu a declarat ca nu mai este interesat in acest moment de un transfer la echipa antrenata de Toni Petrea si a anuntat ca isi doreste sa mearga la o echipa unde sa poata castiga trofee.

"Au fost niste oferte foarte bune, atractive, care pe mine m-au motivat foarte mult pentru ca imi arata ca am o valoare si ca trebuie sa muncesc mult mai mult ca sa-mi arat adevarata valoare pentru ca stiu ca pot mult mai mult.

Pentru mine, FCSB e un capitol inchis, nu am de ce sa ma gandesc la cei de acolo cand eu sunt la UTA. Nu mi se pare normal. Vom vedea pe viitor ce se va intampla si ce vom face. Orice jucator isi doreste sa ajunga la o echipa cat mai buna si sa se bata si la campionat. Vreau sa castig campionatul atat in Romania, cat si in strainatate", a declarat Albu potrivit Telekom Sport.

Alexandru Albu a jucat in toate meciurile in acest sezon de Liga 1 pentru UTA si a reusit si sa dea o pasa de gol.

In acest moment, Albu este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 650.000 de euro.

Fundasul aradenilor a facut parte din lotul convocat de Mirel Radoi pentru meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.