Cosmin Contra le-a răspuns dinamoviștilor, care îl consideră vinovat pentru situația din „Groapă”

Dinamo a scăpat de restricția de a transfera jucători!

Deși Dinamo a primit liber la transferuri, apele încă nu s-au limpezit la echipa din „Groapă”.

Suporterii din PCH au ținut să amintească faptul că antrenorul Cosmin Contra și Cortacero au fost cei care au negociat contractele jucătorilor spanioli, care au dus clubul Dinamo în pragul falimentului.

„Orice punct de vedere am nu o să intereseze pe nimeni. Dacă cei din DDB se simt mai bine când mă acuză pe mine, atunci să fie sănătoși. Eu știu cât am suferit 4 luni acolo și cât am încercat să fac treabă într-o atmosferă imposibilă creată de spanioli.

Am crezut într-un proiect care a fost o minciună de la început. Eu le doresc celor de la DDB să reușească să salveze echipa de la retrogradare. Să acuzăm oameni care chiar au vrut să facă ceva e ușor.

După 6 luni de zile am luat 2 salarii fără să ameninț pe nimeni și fără să mă bată gândul să dau în judecată clubul”, a declarat Contra pentru gsp.ro.

Cosmin Contra a revenit pe banca în această vară. Fostul antrenor al „câinilor” a semnat după o pauză de nouă luni de zile cu Al Ittihad.

