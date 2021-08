Interes din Italia pentru Sorescu! Italienii anunță: fosta echipă a lui Balotelli e cu ochii pe jucătorul lui Dinamo 

„Câinii” caută să scape de datorii, iar principalul obiectiv este vânzarea lui Deian Sorescu, cel mai bun jucător din lotul lui Dinamo, dar și cel mai valoros. Jucătorul este golgheterul actual din Liga 1, cu 5 reușite până în prezent, iar oficialii clubului speră să obțină o sumă importantă din transferul său, astfel încât să acopere din datorii.

Mai multe cluburi s-au arătat interesate de Sorescu, printre care și rivala FCSB, iar acum a apărut un nou nume, de această dată din Italia. Conform jurnalistului italian specializat în transferuri Nicolo Schira, Monza, clubul lui Silvio Berlusconi, a pus ochii pe mijlocașul „câinilor”, care i-ar fi fost propus.

„Mijlocașul lui Dinamo București, Deian Sorescu, a fost oferit Monzei”, se arată în anunțul lui Schira de pe contul de Twitter.

#DinamoBucarest’s midfielder Deian #Sorescu has been offered to #Monza. #transfers