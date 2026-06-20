Daniel Pancu a acceptat provocarea de a veni la Rapid, după ce giuleștenii au încheiat sezonul trecut pe poziția a cincea.

Noul antrenor al echipei bucureștene a făcut minuni la CFR Cluj și a încheiat sezonul pe poziția a treia, după ce a prins play-off-ul în ultimele etape din sezonul regulat.

Daniel Pancu impresionat de jucătorul transferat de Rapid

Mohammed Kamara a semnat cu Rapid, după ce s-a despărțit de CFR Cluj în această vară și vine după o perioadă lungă în care a jucat foarte puțin din cauza unei accidentări.

Daniel Pancu l-a folosit doar șase minute când cei doi erau la CFR Cluj, dar antrenorul Rapidului a dezvăluit că aripa stânga este diferit față de felul în care arăta la formația ardeleană.

„Se antrenează normal cu noi. Arată mult mai bine decât în perioada CFR, mai trebuie spus că pe Kamara nu eu l-am adus la Rapid, el era înţeles cu Rapidul când am venit eu.

E altul în comparaţie cu perioada CFR. Începe să alerge normal, aleargă normal. Are o mare problemă legată de numărul de minute. Cu mine a jucat într-un meci din play-off, 7 minute la Craiova. Are nevoie de meciuri amicale şi să nu ferească Dumnezeu să se mai accidenteze. Atât. Ca şi calitate e ceva special.”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Mohammed Kamara, evaluat pe piața transferurilor la suma de 1.000.000 de euro, s-a alăturat echipei din Gruia în cursul anului 2024.

În tricoul formației ardelene, fotbalistul ofensiv a bifat 42 de apariții oficiale, reușind să puncteze de 11 ori. Înainte de a sosi în campionatul românesc, el a mai evoluat pentru cluburi precum Paderborn, Hatayspor, Astana și Hapoel Haifa.