Soția lui Jeremy Doku este așteptată să nască în următoarele zile, iar fotbalistul lui Manchester City a recunoscut într-un interviu recent că și-ar dori să ia parte la acest eveniment important.

Jeremy Doku, pus la zid de o jurnalistă din Franța

"Depinde când se va întâmpla, dar e vorba de primul meu copil și cu siguranță mi-aș dori să fiu acolo. Nimeni nu vrea să rateze nașterea primului copil. Totuși, știu că în fotbal trebuie să iei și alte lucruri în considerare, însă mai știu că Federația susține jucătorii în aceste situații. Vom vedea ce vom face", spunea Doku.

Doku a jucat 86 de minute în primul meci al Belgiei de la Mondial, 1-1 contra Egiptului, iar acum ar trebui să participe la partidele cu Iran (duminică) și Noua Zeelandă (27 iunie).

Situația lui Doku a fost comentată în termeni duri de jurnalista France Pierron, în cadrul emisiunii "L'Equipe de Choc".

"Acum nu mergi la meci ca să tai un cordon ombilical? Ai șansa de a participa la o Cupă Mondială, iar sunt sute de fotbaliști care ar da orice să fie în locul tău. Dar tu ești dispus să lași totul deoparte doar ca să asiști la nașterea copilului tău, care, scuzați-mă, este un moment dezgustător, în care tatăl este inutil și are doar rolul unui figurant", și-a început discursul dur France Pierron, potrivit Manchester Evening News.

Contrată de ceilalți invitați ai emisiunii, France Pierron și-a menținut punctul de vedere, spunând: "Moașa nu știe ce trebuie să facă? El o să piardă 10 ore, o să fie epuizat, o să fie foarte mișcat din punct de vedere emoțional și terminat în timpul Cupei Mondiale".