Cortacero arunca bomba: "Vin cu dorinta sa schimb lucrurile!" Mesajul spaniolului pentru dinamovisti 

Pablo Cortacero a avut un nou mesaj pentru suporterii lui Dinamo!

Spaniolul care a preluat-o pe Dinamo de la Ionut Negoita a revenit cu un nou mesaj care va starni numeroase reactii in randul suporterilor dinamovisti.

Asteptat inca din iarna, Cortacero a reactionat dupa ce s-a zvonit ca a revenit la Bucuresti imediat dupa infrangerea suferita in deplasarea cu CFR Cluj, 0-1. Spaniolul a dezvaluit ca nu se afla in Romania inca, insa are in plan sa revina curand.

Cortacero a deschis un nou proces cu clubul, dupa ce fanii din DDB l-au indepartat din functia de presedinte al CA de la Dinamo, prin care vrea sa fie repus in functiile sale, sustinand ca a fost indepartat abuziv.

In cea mai recenta reactie, spaniolul a venit cu o noua promisiune, anuntand ca isi doreste sa schimbe lucrurile la club.

"Am vazut ca au aparut zvonuri ca sunt in Bucuresti, dar nu sunt adevarate. O sa vin in cateva zile, cu multa dorinta sa schimb lucrurile", a spus Pablo Cortacero pentru ProSport.