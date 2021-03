Dezvaluiri incredibile despre promisiunile lui Cortacero! "Contra n-a stiut nimic! A cerut garantii!" Pe cine a mai pacalit spaniolul

Pablo Cortacero a facut numeroase promisiuni catre dinamovisti, insa niciuna nu a fost respectata.

Managerul echipei a declarat ca si el a fost pacalit de spaniol, care i-ar fi promis ca-l va aduce la club inca din august. Mario Nicolae a dezvaluit ca a fost contactat de Pablo Cortacero in vara, pentru a prelua functia de team manager, insa intalnirea stabilita nu a mai avut loc.

"Eu i-am cunoscut personal pe spanioli. Trebuia sa vin din vara la Dinamo si chiar si pe mine m-au... Craciunescu a zis ca s-a simtit jignit. A fost ofertat sa vina la Dinamo si i s-a zis: 'Vorbim in trei zile', dar nu a mai fost cautat... Asa am patit si eu.

M-am vazut cu Cosmin Contra si Pablo Cortacero in Bucuresti. Mi s-a spus care e proiectul, mi s-a spus de investitii de milioane de euro. Eu am fost sceptic de atunci si i-am spus lui Cosmin. Se vehiculau foarte usor milioane de euro. Pentru Romania mi se parea ceva de domeniul fantasticului.

Am batut palma ca sa fiu team manager. Mi-a zis: 'Gata! Esti omul pe care-l cautam. Am luat referinte foarte bune, ai experienta. Ne vedem saptamana viitoare, cand vin in Romania.' Am vorbit in august, dar acea saptamana n-a mai venit", a declarat Mario Nicolae, potrivit GSP.

Managerul "cainilor rosii" a povestit si care a fost relatia sa cu Cosmin Contra, dezvaluind modul in care antrenorul a fost convins sa accepte oferta spaniolilor.

"Cosmin n-a stiut, garantez! Nici nu si-a primit prima de instalare. Il tot sunau de prin aprilie. cu mici tatonari. Il suna Melero. Tatonarile au durat luni intregi. Spaniolii au venit la Bucuresti, Cosmin a refuzat. Le-a zis sa prezinte garantii mai intai. Dupa ce Cortacero s-a pozat cu tricoul lui Dinamo, au inceput iar negocierile.

Pe Cosmin l-au convins cu transferurile de jucatori. Cand spui ca e un proiect serios si nu vezi nimic... Au venit jucatori cu CV-uri interesante, cu experienta. Asta l-a convins ca, la nivel sportiv, se poate lupta pentru playoff. Apoi au inceput promisiunile.

Totul arata bine, toata lumea era cazata la hoteluri de lux, voiau sa faca investitii la Saftica. Parea prea frumos ca sa fie adevarat. Se vorbeau de sume de domeniul fantasticului. Cand a venit Contra, incepusem sa cred mai mult in proiect. Dar cand l-am cunoscut pe Cortacero...

A spus ca totul e in regula, ca partea financiara e ok, dar incepuse cu tot felul de amanari. Daca vrei sa faci ceva serios, de ce nu incepem treaba? M-a intrebat: 'Cand poti sa incepi?' I-am zis: 'Chiar si in dimineata asta. Dam mana, semnam si incepem.' Dar am vazut ca nu-si duceau la bun sfarsit promisiunile", a adaugat Mario Nicolae.