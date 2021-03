Gigi Multescu primeste intariri! Fotbalistul adus de Pablo Cortacero se intoarce la echipa! Veste buna pentru 'caini' 

Gigi Multescu va debuta pe banca lui Dinamo in meciul de la Iasi, impotriva echipei locale.

La inceputul lunii martie, Janusz Gol a plecat in Polonia pentru a-si rezolva problemele medicale. Mijlocasul lui Dinamo a tratat o pubalgie mai veche, iar acum se va intoarce in Romania pentru a se alatura lotului pregatit de noul antrenor al "cainilor rosii", Gigi Multescu.

Janusz Gol, mijlocas cu profil defensiv, cu 8 selectii in echipa nationala a Poloniei, a fost primul transfer realizat in "era Cortacero". Gol a semnat un contract cu Dinamo pana in vara lui 2022 si a venit in Stefan cel Mare de la Cracovia, actuala a echipa a fostului dinamovist Sergiu Hanca.

Ultima partida in care polonezul a jucat pentru "caini" a fost la meciul cu FCSB din Cupa Romaniei, castigat de dinamovisti cu 1-0. Mijlocasul a strans 15 meciuri in actualul sezon de liga 1, insa nu a reusit sa marcheze vreun gol, "laudandu-se" doar cu o pasa decisiva in acest campionat.