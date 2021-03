Cortacero nu renunta in RAZBOIUL cu DDB! Ce a facut spaniolul dupa ce a pierdut procesul la Tribunalul Bucuresti. Cum a fost 'lucrat' omul de afaceri de avocati

Tribunalul Bucuresti a hotarat ca demiterea lui Pablo Cortacero din functia de presedinte al CA Dinamo a fost luata legal.

Omul de afaceri spaniol nu are de gand insa sa renunte si pe 30 martie va contesta decizia luata de Tribunal, conform Gazetei Sporturilor.

Cortacero s-a pregatit din timp pentru o eventuala decizie nefavorabila, care a si venit, iar pe 18 februarie a deschis o alta actiune in instanta, anunta sursa citata.

Desi a adus clubul intr-o situatie extrem de dificila din punct de vedere financiar si s-a putut observa destul de clar ca nu face fata si sa rezolve problemele, Cortacero insista ca nu are de gand sa renunte sub nicio forma la cele 72.8% din actiunile clubului.

Motivul pentru omul de afaceri din Granada insisita sa fie repus in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al clubului din Stefan cel Mare este reprezentat de faptul ca aceasta functie ii ofera drept de semnatura in club si in relatia cu bancile.

Cortacero este insa 'lucrat' din interior in acest demers. Potrivit Playsport, avocatii spaniolului au depus o cerere de interventie in locul uneia de anulare in ceea ce priveste inlocuirea sa din CA, astfel incat au facilitat 'victoria' in instanta a programului DDB.