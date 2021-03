EXCLUSIV | "Cortacero nu mai are nicio sansa la Dinamo!" Un fost fotbalist din Stefan cel Mare il ATACA pe spaniol: "Trebuie sa fii nebun ca sa mai emiti pretentii!"

Pablo Cortacero nu s-a prezentat la procesul deschis chiar de el impotriva programului DDB.

Fostul portar al lui Dinamo, Cristi Munteanu, a vorbit la PRO X despre situatia de la clubul din Stefan cel Mare. El a explicat ca omul de afaceri spaniol nu ar mai trebui sa emita nicio pretentie in a conduce clubul dupa cum s-a comportat in ultimele luni.

"Daca suporterii nu furau clubul de la Cortacero, nu mai avea de ce sa mearga la tribunal nici el. E clar ca acesti oameni din DDB tin clubul, au dus clubul mai departe, sunt convins ca vor lua si licenta. Cred ca actionarul majoritar Cortacero nu mai are nicio sansa cu acest club, pentru ca la cati bani au bagat oamenii astia acolo si au mentinut echipa in viata, trebuie sa fii nebun ca sa mai emiti pretentii la ceva cand tu nu ai facut absolut nimic, ba din contra, esti pe punctul de a intra in istorie ca ai omorat un club.

Cred ca judecata se va face drept si cred ca DDB-ul va castiga. Clubul Dinamo va castiga in primul rand pentru ca eu sunt convins ca il vor mentine in prima liga si chiar le tin pumnii sa ajunga in finala Cupei, de ce nu sa o si castige. Ar fi extraordinar pentru suflarea dinamovista sa ajunga in cupele europene din postura de castigatoare a Cupei. Deci nu cred ca mai are vreo sansa Cortacero la Dinamo, din punctul meu de vedere", a spus fostul portar al lui Dinamo la Ora Exacta in Sport.

Totodata, Cristi Munteanu a vorbit si despre eforturile depuse de fanii lui Dinamo pentru a rezolva problemele financiare de la echipa: "Suporterii sunt foarte patimasi si pe buna dreptate. Fac eforturi extraordinare pentru a aduce bani la club, pentru a plati salarii, pentru a obtine licenta. E normal sa incerce sa-si protejeze eforturile pe care le fac pentru a tine un mastodont ca Dinamo in viata. Ii apreciez mult si au tot dreptul sa incerce sa protejeze clubul".