Zi DECISIVA pentru viitorul lui Dinamo! Se judeca cererea lui Cortacero de a prelua din nou conducerea clubului! Fanii si-au anuntat prezenta in numar mare

La Tribunalul Bucuresti se va lua o decizie extrem de importanta pentru clubul din Stefan cel Mare.

09:50: Sosesc din ce in ce mai multi suporteri la Tribunalul Bucuresti. Potrivit ProSport, Pablo Cortacero se lasa inca asteptat.

9:30 Fanii lui Dinamo au ajuns la Tribunal. Un grup de suporteri a fost intampinat de jandarmi, care i-au legitimat pentru a se asigura ca nu vor exista incidente, anunta Gazeta Sporturilor.

Pablo Cortacero a contestat modul in care a fost schimbat din functia de presedinte al Consiliului de Administratie de la Dinamo. El considera ca sedinta in care s-a votat acest lucru a fost ilegala.

Mai mult, omul de afaceri spaniol sustine ca toate decizille care s-au luat din acel moment in CA sunt ilegale, inclusiv demiterea lui Dorin Serdean din functia de presedinte executiv.

Membrii programului DDB, in calitate de actionari ai clubului, si-au anuntat prezenta in numar mare la Tribunalul Bucuresti, speriati de posibilitatea ca Pablo Cortacero sa fie repus in drepturi si sa preia din nou conducerea executiva a clubului.