Decizie INCREDIBILA luata de Cortacero! Deschide un nou proces cu Dinamo dupa ce la primul nu s-a prezentat

Problemele la clubul din Stefan cel Mare continua, patronul spaniol fiind in continuare 'capul rautatilor'.

Anul trecut, pe 27 noiembrie, Consiliul de Administratie al lui Dinamo l-a indepartat pe Cortacero din functia de presedinte CA si in locul sau a fost numit Constantin Eftimescu. Aceasta sedinta a fost contestata in instanta de spaniol, care insa nu s-a prezentat la proces.

Acum, Cortacero a deschis o noua cerere de interventie, scrie playsport.ro, de data aceasta procesul este legat de o alta sedinta a CA, din data de 12 februarie 2021, in care Dorin Serdean a fost inlaturat de la club.

Intre timp, fanii din DDB incearca sa obtina suma necesara pentru obtinerea licentei. Cu doua zile inainte de termenul limita, PCH a anuntat pe pagina de Facebook ca datoria ramasa era de aproximativ 70.000 de euro.

In data de 18 martie, cand Cortacero isi anuntase revenirea in Romania, mai multi suporteri ai lui Dinamo s-au strans in fata Tribunalului Bucuresti pentru a-l 'intampina' pe actionarul spaniol, dar acesta nu venit si nici nu a trimis un reprezentant la procesul pe care, in cele din urma, l-a pierdut.