Contra cere, spaniolii executa! Dinamo a ofertat un portar crescut la Real Madrid! Cine este cel care ii poate face concurenta lui Straton

Continua asaltul spaniolilor la Dinamo.

Clubul din Stefan cel Mare l-a ofertat pe goalkeeper-ul Tomas Mejias Osorio, legitimat in prezent la Middlesbrough.

Portarul in varsta de 31 de ani s-a format la Academia lui Real Madrid, evoluand pentru prima echipa a galacticilor in 2011, in finalul unei partide cu Getafe, incheiata cu scorul de 4-0 pentru madrileni.

El a mai trecut, de-a lungul carierei, pe la Rayo Vallecano si Omonia Nicosia, fiind cotat in prezent la 400.000 de euro.

Potrivit GSP, Dinamo a facut o oferta pentru Osorio, dupa ce Cosmin Contra a declarat ca are nevoie de un portar care sa ii faca concurenta lui Straton.

Dinamovistii spera sa-l aduca din postura de liber de contract, propunandu-i sa ramana in Stefan cel Mare pentru urmatoarele doua sezoane.