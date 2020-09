Cosmin Contra a dezvaluit noul plan al lui Dinamo: "Investitorul spaniol isi doreste o academie de nivel european" Ce strategie vor sa implementeze spaniolii

Cosmin Contra a vorbit despre noul plan al lui Dinamo.

Cosmin Contra a dezvaluit noua strategie a clubului din "Stefan cel Mare". Pentru ca Dinamo sa inceapa sa vanda jucatori pe sume mai mari, planul trebuie sa porneasca de la zero. "Cainii" isi propun ca fiecare grupa de junior sa aiba propriul antrenor, preparator fizic si nutritionist.

"Investitorul spaniol isi doreste o academie de nivel european, in care fiecare grupa de juniori sa aiba propriul antrenor, preparator fizic, nutritionist. Nu stiu daca aveti in minte modelul Villarreal, dar asta doresc investitorii. Din pacate, in ultimul timp, Dinamo nu a vandut jucatori pe foarte multi bani. Va fi adus un sef la centrul de copii si juniori, unul care va coordona tot ce inseamna Academia Dinamo.

Presiunea va fi pe mine, voi incerca in cel mai scurt timp, nu e usor sa faci o echipa sa functioneze atat de repede, avand atatia jucatori noi, care nu se cunosc intre ei. Profitam de pauza competitionala si sper ca in cel mai scurt timp echipa sa arate bine, jucatorii sa se integreze cat mai rapid si Dinamo sa inceapa sa castige meciuri", a declarat Cosmin Contra pentru Digi Sport.