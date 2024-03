"Motoreta" a redebutat în tricoul roș-albastru în ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, cu Tunari, meci câștigat de "militari" cu 2-1.

"M-am întors. Când am plecat am plecat absolut bine, nu m-am certat cu nimeni. Vreau să mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare minut de pe terenul de joc. Să ajut juniorii, să îi îndrum, având în vedere experiența mea", a spus Adi Popa la conferința de presă de după meciul cu Tunari.

Popa a declarat că a preferat să nu aibă echipă după plecarea de la Concordia (31 ianuarie 2024) pentru a se dedica familiei.

"Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiță. Am aranjat cununia, botezul, nașterea. Am stat acasă să mă dedic 100%", a subliniat jucătorul.

Adi Popa, în lacrimi la conferința de presă

Fotbalistul de 35 de ani a ținut să sublinieze că pentru el revenirea în Ghencea echivalează cu o revenire acasă.

"M-am întors acasă, pentru mine Steaua e acasă! La meciul cu Rapid am stat în peluză, suporterii mă apreciază, le mulțumesc! O să le ascultăm cerințele și încercăm să aducem cât mai mulți suporteri la stadion", a punctat "Mororeta" cu ochii în lacrimi.

Adi Popa a semnat un contract cu CSA Steaua valabil până în vară, cu posibilitate de prelungire.