Florin Prunea, atac la adresa oficialilor lui Dinamo! "Am vazut ca pe unii i-au trecut soferi in fisa postului. Majoritatea s-au intors la meseria de baza"

Florin Prunea nu a ezitat si a trimis cateva sageti catre conducerea lui Dinamo.

Florin Prunea (51 de ani), fostul presedinte al lui Dinamo, nu a ezitat si i-a atacat din nou pe cativa oficiali din conducerea lui Dinamo. Fostul portar i-a ironizat cu declaratia sa pe Bogdan Balanescu, directorul general al clubului, dar si pe Marius Iorga, seful departamenului de scouting.

„Am vazut ca pe unii i-au trecut soferi in fisa postului. Majoritatea s-au intors la meseria de baz, e un lucru bun. Ma refer la cei care au putere de decizie. Sa revina la locul lor, sa vada unde le este locul. Ca s-au trezit intr-o lume care nu era a lor. Unii care inainte plimbau foile au ajuns sa conduca cluburi”, a declarat Prunea pentru Digi Sport.

Iorga a fost si soferul spaniolilor la un moment dat. I-a ajutat cand au avut nevoie sa mearga sa faca cumparaturile in oras. Iorga a reusit sa ii convinga pe spanioli sa il pastreze in club, desi suporterii, dar si fostii antrenori nu i-au vazut cu ochi buni munca prestatia in departamenul de scouting al clubului.