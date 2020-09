BREAKING NEWS | Reactia clubului Dinamo dupa ce Neicutescu a petrecut cu lautari! "Nu putem accepta acest comportament!" Fotbalistul, EXCLUS si de la echipa a doua

Clubul Dinamo a reactionat dupa aparitia filmuletului in care Neicutescu a fost surprins la o petrecere cu lautari si a deschis o ancheta impotriva atacantului.

Trimis la echipa a doua de Contra dupa infrangerea cu Chindia, Neicutescu a fost exclus si de acolo pana la finalizarea anchetei. Fotbalistul nu mai are permisiunea de a se antrena cu echipa:

"Am ramas surprinsi sa aflam prin intermediul retelelor de socializare ca atacantul dinamovist Mihai Neicutescu are timp de petreceri intr-o perioada in care pandemia de coronavirus reprezinta in continuare un pericol pentru fiecare dintre noi.Trimis sa se antreneze cu echipa secunda a clubului nostru, Mihai Neicutescu a inteles sa se pregateasca si in afara terenului de joc, la o petrecere pe ritmuri de manele alaturi de mai multe persoane, unde recomandarile de distantare sociala nu au fost respectate.

Dinamo Bucuresti va deschide o ancheta pentru a afla daca evenimentele au avut loc acum si nu intrecut pentru ca nu putem accepta acest comportament iresponsabil.

Pana la finalizarea anchetei interne, Mihai Neicutescu nu se va antrena nici cu prima echipa, nici cu formatia secunda, Dinamo B

Clubul nostru anunta prin intermediul acestui comunicat de presa ca Mihai Neicutescu va suporta consecintele noului Regulament Intern si va fi sanctionat drastic daca se constata ca lucrurile reflectate in presa sunt adevarate.

Regulile protocolului medical stabilit in fotbalul romanesc trebuie respectate, iar Dinamo Bucuresti nu poate risca nimic in aceasta perioada in care trebuie sa demonstram ca suntem profesionisti si, in acelasi timp, atenti la toate detaliile care pot pune in pericol viata fiecaruia din noi". se arata in comunicatul clubului din Stefan cel Mare.

