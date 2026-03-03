FIFA, prima reacție despre participarea Iranului la Mondiale: „Asta vă pot spune“

Forul mondial se confruntă cu o situație explozivă cu fix 100 de zile înainte de startul turneului final din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie).

Naționala Iranului a început să se califice, din nou, la Mondiale, începând cu 1998. Până atunci, perșii avuseseră o singură prezență la turneul final, în 1978, în Argentina. Asta pentru că, între 1979 și 1989, țara a fost zguduită de Revoluția Islamică și de războiul de opt ani cu Irakul condus de Saddam Hussein.

În ultimii ani, Iranul a înșirat calificările la Mondiale. Pe lângă prezența la Coupe du Monde 1998, au fost calificările la CM 2006, 2014, 2018 și 2022. Și, aproape de fiecare dată, s-au făcut speculații despre excluderea perșilor din varii motive. Cum se întâmplă și acum, înainte de CM 2026. Doar că, de această dată, motivul e chiar unul serios, nicidecum unul ridicol, ca în cazurile anterioare.

„Retragerea Iranului e la nivel de speculație acum“

Având în vedere că Iranul a intrat în război, după atacul lansat de Israel și Statele Unite în weekend, s-a vorbit despre posibila retragere a naționalei de la turneul final. Mai ales că, după tragerea la sorți de la Washington, s-a stabilit că perșii trebuie să joace în grupa G pe teritoriul... Americii! Iată programul:

*15 iunie: Iran – Noua Zeelandă (Los Angeles)

*21 iunie: Belgia – Iran (Los Angeles)

*26 iunie: Iran – Egipt (Seattle)

Cum speculațiile privind retragerea perșilor din competiție s-au intensificat, jurnaliștii de la „Asharq Al-Awsat“, cea mai importantă publicație din Orientul Mijlociu, au luat legătura cu FIFA. Răspunsul la solicitarea lor, privind posibila dispariție a Iranului de pe tabloul competiției, a venit din partea lui Mattias Grafström (secretar general FIFA).

Până în momentul de față, n-am primit nicio informare despre retragerea Iranului de la Mondiale. Acest subiect e o speculație. Ceea ce vă pot spune e că trebuie să vedem derularea evenimentelor, în zilele următoare“, a declarat suedezul în vârstă de 45 de ani.

Pe de altă parte, după cum Sport.ro a arătat aici, un oficial iranian a făcut deja un comentariu despre prezența naționalei la turneul final, în lumina ultimelor evenimente din Orientul Mijlociu.

