Gica Hagi, impresionat de proiectul 'Nuevo Dinamo'! "E ceva fantastic, un proiect mare!" Ce ii transmite lui Cosmin Contra

Gica Hagi lauda noul proiect din Stefan cel Mare, insa spune ca este nevoie de timp pana sa vina rezultatele.

Hagi a ramas impresionat de campania de achizitii a lui Dinamo din perioada de transferuri si prevede un viitor bun pentru echipa.

Cosmin Contra s-a aratat extrem de dezamagit dupa infrangerea cu Universitatea Craiova, scor 1-0 pe teren propriu, insa Hagi il indeamna sa ramana optimist pentru ca un astfel de proiect necesita timp:

"Au adus jucatori foarte buni. Pe Cosmin l-am vazut putin deceptionat de infrangerea asta acasa cu Craiova, dar e nevoie de timp. Dinamo are un lot foarte bun, au adus jucatori buni, iar banii pe care ii dau... e ceva fantastic. Vazand de departe, e un proiect mare", a spus Gica Hagi, la Telekom Sport.

"Pentru mine, meciul de sambata cu Sepsi e o adevarata finala si voi incerca sa pregatesc acest meci exact cum trebuie sa fie pregatit pentru ca e necesara o victorie ca sa ne linistim din toate punctele de vedere si sa incepem sa urcam in clasament. Victoriile sunt cele care tin antrenorul in functie", declara Contra dupa infrangerea in fata Craiovei.

