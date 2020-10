DISCURS BOMBA al lui Contra la miezul noptii: "Am fost o rusine de echipa! Sunt la dispozitia clubului!" Ii distruge pe BOGATII echipei: "Mai bine bag copiii, unii nu fac o preluare"

Contra lasa de inteles ca se gandeste la o decizie soc a conducerii in ceea ce-l priveste si face o analiza dura a propriei echipe dupa 0-2 cu Sepsi.

Contra spune ca jucatorii platiti cu zeci de mii de euro pe saptamana in Stefan cel Mare ar putea avea parte de surprize in cazul in care el va continua pe banca lui Dinamo. Antrenorul 'cainilor' spune ca prefera sa bage copiii in teren decat sa fie dezamagit de fotbalistii cu experienta adusi dupa preluarea clubului de catre spanioli.

Contra si-a cerut scuze pentru evolutia lui Dinamo, pe care spune ca 'nu o intelege'. Cel mai grav pentru fanii dinamovisti: Contra spune clar ca nelinistea la Dinamo e totala!

"Vreau sa-mi cer scuze tuturor suporterilor pentru imaginea pe care am dat-o. Mi-e rusine ca port sigla asta, ca sunt antrneorul echipei. Inexplicabil ce s-a intamplat, veneam dupa o saptamana in care am analizat greselile, adversarul. Nu ma asteptam sa aratam asa. E o victorie meritata a lui Sepsi, felicitari. Fara cuvinte, nu am ce sa gasesc pozitiv. Am fost o rusine de echipa, ceva ce nu pot sa-mi explic. Adaptarea n-ar trebui sa fie o problema, am lucrat foarte bine la antrenamente si fizic, si tactic.

Aratam mai rau decat inainte de pauza pentru nationala. Trebuia sa fim mult mai bine. Nu-mi gasesc cuvintele. Nu pot decat sa-mi cer scuze pentru cum am aratat si atat. Jucatorii se antreneaza foarte bine, dar asta e meciul in care am aratat cel mai prost. Am fost dominati din toate punctele de vedere: intensitate in dueluri, joc, n-am avut personalitate, ne-a fost frica.

Jucatori cu experienta asa mare sa nu faci o preluare, sa nu castigi un duel, e inexplicabil. E un mare semnal de alarma. Vom vedea ce se va intampla la viitorul meci. Prefer sa bagam tinerii decat sa bag jucatori cu experienta si sa n-aiba personalitatea sa joace fotbal. Am inceput bine meciul, am avut 15 minute foarte bune. Inexplicabil: primul sut pe poarta, primul gol. N-am avut personalitate, n-am facut ce am lucrat la antrenamente. Dupa gol, e inexplicabil ce s-a intamplat cu jucatori cu asa mare experienta.

Sa clacheze de maniera asta... nu-mi gasesc cuvintele. Din pacate, salariile nu joaca. Poate am fi in primele 3 echipe din Romania daca ar juca salariile. Cand jucatorii trebuie sa intre si sa arate, nu arata, din pacate. Nu joaca salariile! Nu s-a linistit nicio apa. Din pacate, am intrat intr-o serie de infrangeri, 4 la rand. Lucrurile sunt foarte nelinistite. Peste tot! Pentru mine vor fi zile grele, sunt la dispozitia conducerii pentru orice vor decide sa faca. Eu incerc sa gasesc solutii, de aia sunt antrenor. Incerc sa schimb echipa", a spus Contra la Digisport.