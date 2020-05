Conditiile Ministerului Sanatatii pentru reluarea Ligii 1: amicale DOAR cu echipe din Liga 1! Anuntul care ii va scoate din minti pe jucatori

Ministerul Sanatatii a acceptat ca Liga 1 sa reinceapa pe 13 iunie, insa cu conditii stricte.

In urma unei sedinte intre reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a decis reluarea campionatului pe 13 iunie.

Cluburile sunt obligate sa respecte reguli stricte, iar Ministerul Sanatatii a impus mai multe conditii. Prima dintre ele este ca jucatorii sunt obligati sa ramana in cantonament centralizat pana la startul competitiei, desi reprezentantii cluburilor au declarat ca jucatorii ar trebui lasati sa mearga la familiile lor de pe 1 iunie.

O alta conditie impusa de Minister este legata de meciurile amicale, care nu vor putea fi organizate inainte de 6-7 iunie si se pot desfasura exclusiv intre formatii din Liga 1.

Gica Popescu, cel mai vehement impotriva conditiilor impuse

Gica Popescu este unul dintre cei mai vocali reprezentanti ai cluburilor din Romania si s-a declarat nemultumit de conditiile impuse si de faptul ca jucatorii ar putea fi obligati sa ramana in cantonament.

"Am auzit zvonuri cum ca FRF a dat un protocol astazi cum ca ar trebui sa tinem jucatorii in continuare in cantonament, nu doar pe perioada de pregatire ci si pe perioada de desfasurare a campionatului.

Mi se pare de neinchipuit, nu stiu daca este adevarat, sper sa ramana la nivel de zvon.

Nu poti tine 9 saptamani jucatorii in izolare si dupa sa ii mai inchizi inca 4 saptamani. Stiu pentru ca am stat in cantonament alaturi de jucatori, se antrenau, mancau in camera si nu stateau nici in holul hotelului.

Oamenii au nevoie de familie, sa vina la stadion cu spirit, nu tristi.

E important sa incepem, insa nu ne putem bate joc de jucatori. Vor pune paza la hoteluri ca ne sar jucatorii pe geam si fug la hoteluri. Sper sa fie adevarat si de duminica sa trimitem jucatorii acasa.

Asa cum au stat izolati pana acum, sa stea acasa, sa vina la antrenament si apoi sa se duca acasa la familii", a spus Gica Popescu pentru Digi Sport.