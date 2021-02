BREAKING NEWS! Ministerul Sanatatii a declansat o ANCHETA dupa ce FCSB nu a intrat in carantina la venirea din cantonamentul din Turcia!

FCSB a declansat un scandal monstru la intoarcerea din cantonamentul din Turcia.

Turcia era in acel moment pe lista tarilor 'galbene' din punct de vedere epidemiologic, iar acest lucru prevedea ca oricine se intoarce in Romania de acolo sa intre in carantina pentru 14 zile, cu exceptia celor care fac parte dintr-o delegatie oficiala sau participa la o competitie sportiva.

Echipa ros-albastra a scapat insa de aceasta masura prezentand un document din care reiesea ca echipa antrenata de Toni Petrea a participat la o competitie internationala, celebra deja in Romania 'Corendon Cup'.

La mai bine de o luna de la acel eveniment, in urma unei solicitari facute de Gazeta Sporturilor, Ministerul Sanatatii a anuntat ca a deschis o ancheta pentru a stabili in ce conditii s-a facut aceasta exceptare de la carantinare.

Aceasta solicitare a venit in contextul in care chiar oficialii clubului au declarat la momentul respectiv ca acea competitie era una destinata juniorilor si urma sa se dispute in perioada 1-5 februarie, iar FCSB a fost in Antalya la jumatatea lui ianuarie.

De asemenea, la acel moment Gigi Becali a declarat ca Raed Arafat a intervenit in aceasta problema si a convocat o sedinta de urgenta, dar si ca directorul DSP Ilfov i-a invatat pe cei de la FCSB cum sa 'dribleze' prevederile legale.

"Avand in vedere solicitarea dumneavoastra transmisa Ministerului Sanatatii, va informam ca in urma cererii unui punct vedere expertilor din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, va comunicam urmatoarele

In data de 14 ianuarie 2021 membrii delegatiei sportive FCSB au revenit in Romania venind din Turcia si au prezentat reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, care desfasoara activitate pe Aeroportul International „Henri Coanda”, dovada participarii la o competitie sportiva internationala desfasurata in perioada 03 ianuarie 2021 – 14 ianuarie 2021 in Belek – Antalya.

De asemenea, managerul general al clubului a declarat ca, pentru participarea la aceasta competitie 'au fost efectuate teste COVID-19 pentru toti jucatorii si membrii echipei tehice care au participat la turneul Corendon Cup, toate rezultatele find negative'.

Ministerul Sanatatii deruleaza o ancheta pentru a clarifica toate aspectele legale de cazul semnalat de dumneavoastra", a transmis Ministerul Sanatatii Gazetei Sporturilor.