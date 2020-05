Cand vom avea VAR in Liga 1? Ovidiu Hategan a dat raspunsul dupa ce problemele de arbitraj nu au lipsit in Romania

Multi conducatori si jucatori asteapta ca arbitrajul video sa apara si in Liga 1 pentru a nu mai exista discutii.

Ovidiu Hategan, cel mai bun arbitru roman al momentului, a vorbit despre posibilitatea de a avea VAR in Liga 1 si spune ca acest lucru nu se va intampla curand. "E prea devreme sa ne gandim la VAR in Romania.", a spus Hategan la DigiSport.

Aradeanul se pregateste pentru a fi in cea mai buna forma la reluarea Ligii 1 si spune ca s-a antrenat permanent. "Trebuie sa fim foarte pregatiti, noi alergam mult cu spatele si supunem muschii si tendoanele la multa presiune. Am avut sesiuni pe Zoom, unde am analizat faze. Am fost tinuti in priza permanent.

Am facut teste de COVID, vom face vizita medicala si vom da teste fizice. Trebuie sa gandim si din punct de vedere uman. Banii, faima sunt importante, dar familia primeaza.", a adaugat Hategan.

Hategan a arbitrat ultima data meciul Valencia-Atalanta din Champions League, incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3-4. Spune ca este posibil sa fi avut coronavirus, chiar daca nu a constientizat imediat gravitatea situatiei.

Ovidiu Hategan este nascut la Arad si din 2008 este arbitru in elita FIFA. A arbitrat peste 30 de meciuri internationale. Printre cele mai mari performante se numara meciurile arbitrate la Euro 2016 si partidele din Liga Campionilor in care a fost la centru.