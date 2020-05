Emilian Hulubei considera ca jucatorii care au stat in izolare vor avea nevoie de psihologi o data ce Liga 1 va reincepe. "Vor fi probleme mari"

Emilian Hulubei, presedintele AFAN, a declarat la PRO X ca dupa perioada petrecuta in cantonament multi fotbalisti vor avea nevoie de psiholog pentru a juca la capacitate maxima.

De asemenea, el a spus ca va trebui sa intervina pentru a gasi o finantare pentru un astfel de program. Multi dintre fotbalistii aflati in cantonament l-au sunat deja si i-au spus ca le este din ce in ce mai greu.

"Cred ca va trebui noi sa intervenim aici si sa cautam psihologi. Vor fi probleme mari. Va trebui sa gasim o finantare pentru un astfel de program. Deja am primit foarte multe telefoane de la mai multi fotbalisti care sunt doar de 14 zile in cantonament si le este foarte greu", a declarat Emilian Hulubei pentru PRO X.

Tot el a spus ca in momentul de fata multe cluburi din Liga 1 nu au angajati medici, cu atat mai putin un psiholog sportiv.

"Sa fim realisti, in momentul asta sunt unele cluburi din Liga 1 care nu au angajati medici. Dar exact cum am spus, ne-am gandit la un program, vom contacta niste psihologi. In cazul in care un jucator are probleme in cantonament, va lua lagatura cu jucatorul respectiv si vom vedea de unde vom face rost de bani pentru a plati aceste servicii", a declarat presedintele AFAN.