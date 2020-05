CAZ INCREDIBIL in Liga 1! Un fost CAMPION a ramas sa se descurce cu 600 de lei pe luna! "Am platit 800 de lei pe vaccinul celui mic"

Intreaga industrie fotbalistica a fost afecata financiar de pandemia de coronavirus.

Situatie incredibila in Liga 1, unde mai multi jucatori au fost bagati in somaj tehnic si incaseaza sume mult mai mici decat salariile obisnuite. Este si cazul lui Nelut Rosu, jucatorul lui Gaz Metan Medias, care primeste o suma foarte mica.

Jucatorul a luat doar 1400 de lei din somaj tehnic, dintre care 800 a trebuit sa ii dea pentru vaccinul copilului sau. Astfel a ramas cu o suma de 600 de lei, cu care ar trebui sa se descurce o luna intreaga.

"De cand e starea de urgenta, am luat 1400 de lei pe luna. Am fost sa ii fac vaccinul celui mic si am platit 800 de lei. De acum o sa ne gandim mai bine cand facem anumite investitii. O sa fim mai atenti la cum cheltuim banii.", a spus Rosu pentru ProSport.

Situatia de la gaz Metan nu este deloc roz, dupa ce antrenorul Edi Iordanescu si-a dat emisia si mai multor jucatori li se incheie contractul in iunie.

Nelut Rosu este campion al Romaniei cu Viitorul in 2017. Constantenii i-au depasit atunci pe FCSB si au reusit sa reziste pana la final pe primul loc.