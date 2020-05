Dusan Uhrin s-a intors in Romania si e gata sa preia o noua echipa in Liga 1! Negocierile sunt in faza finala!

Dusan Uhrin ar putea sa se intoarca in Liga 1.

Fostul antrenor al celor de la Dinamo, Dusan Uhrin, este foarte aproape de o revenire in Liga a 1. Potrivit Fanatik, Uhrin a ajuns in aceasta dupa-masa la Bucuresti si a inceput negocierile pentru a o prelua pe Gaz Metan Medias.

Sursa citata spune ca Dusan Uhrin a ajuns joi in Bucuresti si a inceput negocierile cu oficialii clubului. La inceputul acestei luni, Dusan Uhrin a spus ca s-ar intoarce oricand in Romania, dupa ce s-a despartit de Dinamo.

"Asa cum am mai declarat, mie mi-ar placea sa ma intorc in Romania. Dar nu stiu nimic in acest moment despre oferta de la Gaz Metan Medias. Pe mine nu m-a contactat nimeni", a declarat Dusan Uhrin pentru Fanatik, la inceputul lunii mai.