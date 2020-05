"Dadeam ture pe teren!" Ion Craciunescu a dezvaluit un blat din Liga 1! Declaratii incredibile ale fostului arbitru: "In minutul 20 am bagat fluierul in buzunar!"

Ion Craciunescu a dezvaluit ca a arbitrat un meci care a fost blat.

Fostul aribtru, Ion Craciunescu, a facut o serie de dezvaluiri, de cand a arbitrat un meci din Liga 1 care a fost blat. Craciunescu nu a vrut sa spuna ce echipe au fost implicate, insa a spus ca partida s-a disputat la Oradea.

"Dadeam ture pe teren intr-un meci din vestul tarii, la Oradea. Am bagat fluierul in buzunar, dupa vreo 20 de minute. Era blat! Am si scris in raport. Am inceput sa alerg pe teren. Ma intrebau jucatorii cine bate, ca a iesit mingea afara. 'Cine vrei voi, ma!" Dupa m-au chemat la Federatie.

Voiau sa ma dea afara, ca mi-am batut joc de meci. Am avut noroc cu Nicolae Secosan (n.r. fost jurnalist sportiv), care a spus in comentariul lui ca a fost blat. Altfel, eram mancat! Eu venisem cu masina de la Valcea pana la Oradea si voiam sa fac un antrenament macar", a declarat Craciunescu pentru Gazeta Sporturilor.