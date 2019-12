Singur impotriva tuturor! Dan Petrescu ii face PRAF pe sefii CFR-ului

CFR Cluj a invins pe Sepsi, scor 1-0, printr-un gol marcat pe final de Vinicius. De asemenea, ardelenii au avut un gol anulat, cand Omrani a trimis mingea in poarta, dar asistentul a ridicat eronat fanionul pentru offside.

La finalul meciului, Dan Petrescu a rabufnit si i-a atacat pe sefii CFR-ului, acuzand faptul ca nu acestia nu au platit jucatorii si ca nu au facut demersurile necesare pentru amanarea unor meciuri, avand in vedere programul extrem de incarcat al echipei.

"In orice tara in care se amana meciuri, nu trebuia cerut acordul. Daca voia, cine trebuia sa vrea, meciul asta se amana. E interes national! Vorbiti cu conducerea CFR-ului, nu cu mine, daca ei nu au fost in stare sa plateasca jucatorii, ce sa fac? Sa ii platesc eu? Aici e vina tuturor, ca acest meci se joaca. O data am cerut si eu sa se amane un meci si nu s-a putut.

Respectam programul si mergem inainte, jucam, dar nu mi se pare corect. Au reusit PSV Eindohven, Ajax, Steaua Rosie, Astana, iar CFR nu a reusit un meci! Daca ne bate Celtic si pierdem 3 jucatori la Botosani, ne meritam soarta cu totii. Si eu, si Romania si CFR. Si conducerea clubului meu, care trebuia sa faca mai mult", a declarat Petrescu.

CFR Cluj intalneste pe Celtic in ultima partida din Europa League pe 12 decembrie, de la ora 19.55.