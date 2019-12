Dan Petrescu CERE amanarea unei partide: "Avem zero sanse cu Celtic!" Ce spune despre remiza de la Hermannstadt si absenta lui Arlauskis

CFR a facut inca un pas gresit in deplasarea de la Hermannstadt si ajunge la al 7-lea meci din deplasare, fara victorie. Omrani a deschis scorul pentru clujeni, insa Petrescu a egalat din penalty-ul facut de Pascanu.

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre remiza, prestatia echipei, dar si despre meciul cu Celtic. Antrenorul CFR-ului vrea sa amane unul din meciurile cu Sepsi sau Botosani pentru a ramane in carti pentru primavara europeana.

"Problemele ni le-am facut si noi. Se vede ca jucam la 3 zile. Boli e cea mai mare pierdere, nu cred ca va mai juca pana la finalul sezonului. Lotul e foarte mic. Daca ne accidentam si la meciul cu Sepsi si Botosani, nu mai are cine sa joace.

Nu inteleg programul asta si e foarte important sa reusim sa amanam unul din aceste doua meciuri. Daca nu amanam unul din meciurile astea, avem zero sanse cu Celtic. Daca vrem sa aparam Romania, ar trebui sa inteleaga. Toate tarile au facut asta, au amanat meciul.

Meciul de azi a fost dominat de la un capat la altul de noi. S-au batut cei de la Hermannstadt, cu putin noroc, fara noroc nu puteau scoate acest punct, pentru ca ei, practic, nu au avut nici jumatate de ocazie.

Din Europa League avem cel mai slab lot ca numar, plus ca avem accidentati. In campionat avem putini la U21. Campionatul asta va fi mult mai strans. Ne-au penalizat foarte mult cupele europene. Aveam 10 puncte in plus.

In repriza a doua jucam mereu mai bine pentru ca adversarul mai oboseste. In ultimele meciuri, am dominat mereu in repriza a doua. La mine, daca e 0-0, inseamna ca nu am facut greseli. Se vede lipsa de experienta a lui Pascanu, nu are inca meciuri, e un baiat excelent, vrea, dar nu e 100%, nu poate face fata la ce vrem noi.

I-am dat o pauza lui Arlauskis, venea dupa foarte multe meciuri si avea nevoie de meciuri. Daca se mai accidenteaza cineva, mai avem sanse foarte mici", a declarat Petrescu la finalul meciului.