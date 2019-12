SOC inainte de meciul care o poate duce pe CFR in primavara europeana! Dan Petrescu e tot mai aproape de plecarea de la CFR! Oficialii clubului i-au pus oferta pe masa! Unde poate ajunge

Dan Petrescu are o oferta de la o echipa din Kazahstan.

CFR va disputa joi, 12 decembrie de la ora 19:55, meciul decisiv pentru calificarea in primavara europeana din Europa League impotriva scotienilor de la Celtic. Campioana Romaniei trebuie sa obtina cel putin un punct pentru a fi sigura de calificare. In campionat, CFR a ajuns la 4-a infrangere din acest sezon dupa ce a pierdut in ultima etapa, scor 2-1, in deplasare cu FC Botosani.

Potrivit ziare.com, Dan Petrescu este dorit in Kazahstan la FC Astana, iar oficialii clubului ar fi luat deja legatura cu agentul lui Dan Petrescu, Nicolae Parnau, si i-ar fi propus antrenorului roman un contract pe doi ani.

CFR Cluj i-a eliminat pe cei de la Astana in prelimiariile Champions League.