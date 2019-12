Noi "sageti" trimise in directia lui Dan Petrescu: "Am vazut ce jucatori formidabili am ratat." Despre cine e vorba

Alex Pascanu a venit la CFR Cluj in vara acestui an.

Mihai Stoica trimite noi "sageti" in directia lui Dan Petrescu si a lui Alex Pascanu.

FCSB l-a dorit pe Pascanu dupa prestatia foarte buna a acestuia de la Campionatul European U21, insa Mihai Stoica a fost cel din cauza s-a ratat transferul. Managerul FCSB-ului a considerat ca fundasul nu este pregatit pentru nivelul Ligii 1.

Jucatorul a ajuns la CFR Cluj si era considerat ca fiind un super transfer reusit de echipa din Gruia.

"Am vazut ce jucatori formidabili am ratat si ce prestatii nemaipomenite au... In momentul in care un antrenor de calibru da copy-paste dupa o declaratie pe care am dat-o acum cateva luni, nu mai spune nimeni nimic", a spus Mihai Stoica pentru sport.ro.

Managerul FCSB face referire la declaratia lui Dan Petrescu in care spune ca jucatorul nu face fata la cerintele sale:

Dan Petrescu: "Pascanu nu poate face fata"

"Pascanu nu este inca pregatit. E foarte greu. Daca era 0-0, nu eram suparat. Insemna ca nu am facut greseli. Pascanu nu poate face fata in acest moment la ce vreau eu. El este un baiat extraordinar, dar a jucat numai la nivelul U21", spunea Dan Petrescu dupa remiza cu Hermannstadt.

Pascanu a sosit la CFR Cluj in aceasta vara de la Leicester, unde a jucat doar la echipa U23. Echipa din Gruia a platit in schimbul jucatorului 600.000 de euro.