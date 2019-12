"Celtic castiga campionatul in Romania cu echipa a treia!" Dan Petrescu ii vede pe scotieni favoriti la trofeul Europa League! Ce spune despre lupta la campionat

CFR Cluj o va intalni pe Celtic in ultimul meci din grupele Europa League.

Clujenii au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica in primavara europeana. Clujenii vor avea parte si de niste prime consistente in cazul unei calificar, dar Dan Petrescu spune ca nu se gandesc la bani in acest moment si ar fi ceva unic pentru toti jucatorii daca s-ar califica in primavara europeana.

"Nu cred ca in acest meci conteaza prima de calificare pentru ca ar fi pacat sa ne gandim la bani in acest meci. E ceva unic pentru un fotbalist, pentru un antrenor. Sa nu regretam acest moment, asta imi e frica mie pentru ca nu stii cand mai vine o data sansa ca o echipa din Romania sa ajunga in primavara europeana. Eu sunt sceptic, deoarece bugetele care le au cluburile din Romania sunt foarte mici si nu te poti compara cu cluburile mari", a spus Dan Petrescu la conferinta dinaintea pertidei cu Celtic.

Antrenorul CFR-ului a acuzat ceva probleme de sanatate dupa meciul din campionat cu Botosani, dar spune ca problemele au trecut:

"Nu mi-a fost decat o zi rau. A doua zi am fost pe teren si am antrenat normal", a spus Petrescu.

Dan Petrescu: "Celtic poate sa ia campionatul in Romania cu echipa a treia. Cu siguranta sunt favoriti."

"Nu pot sa imi schimb declaratia, tot eu am facut-o. Celtic poate sa vina cu trei echipe in campionatul romanesc si castiga sigur campionatul. Nu cu prima, nu cu a doua ci cu a treia. Asta e valoarea clubului Celtic, daca intr-adevar stiti lotul lor si va uitat atent. Normal ca ei sunt favoriti.

Indiferent ce mi-ai spune, vom fi foarte suparati si foarte tristi. Greu imi va trece aceasta suparare, chiar daca nu ma asteptam sincer va spun sa jucam ultimul meci cu calificarea pe masa. Dar daca nu ne vom califica, poate va fi unul din cele mai triste momente din viata mea.

Daca jucam la egal pierdem sigur. Pentru ca putem sa primi gol in minutul 95. Noi trebuie sa intram pe teren, sa ne aparam bine, dar sa intram sa castigam. Stim ca Celtic in ultimele 12 oficiale s-a impus. Intr-o forma fantastica si cu un lot fantastic, dar trebuie sa le punem probleme", a mai spus antrenorul.

CFR Cluj a pierdut ultima partida din Liga 1 cu Botosani si odata cu aceasta infrangere a pierdut si prima pozitie din clasament. Dan Petrescu a acuzat oboseala jucatorilor care lupta pe doua fronturi si mai ales in Europa League lupta cu echipe de top din cele mai puternice campionate.

"E clar ca vrem toti sa ne calificam. Nu ne mai intereseaza ce va fi, pentru ca am ajuns aici si ar fi pacat pentru jucatori mai ales. Daca ne vom califica cred ca va fi un mic miracol, daca ne uitam la numele adversarelor. Plus ca in campionat daca vom termina anul pe primul loc si asta depinde de noi, tot asa va fi un mic miracol pentru ca a fost o jumatate de an, cea mai grea din cariera mea de antrenor, dar suntem la mana noastra", a spus Dan Petrescu.

Antrenorul clujenilor a facut tot posibilul ca sa amane partida de campionat cu Botosani, pentru a putea pregati meciul cu Celtic corespunzator:

"Noi am vrut sa amanam meciul pentru ca mi se parea normal si mi se pare anormal ca nu s-a putut. Si as vrea sa va uitat la varsta jucatorilor care intra la Celtic si a celor care intra la noi. Uitati-va la varsta. Asta a fost motivul, pentru a putea pregati meciul, dar din pacate nu am putut sa fac asta.

Celtic poate castiga trofeul si la fel Lazio daca se vor califica. Sunt la fel de bune amandoua pentru a castiga competitia. In opinia mea Lazio si Celtic sunt echipe de Champions League.

Sunt sigur ca cei de la Celtic nu vor fi multumiti cu un egal. Cunosc antrenorul si mentalitatea acestora si vor veni sa castige", a incheiat Dan Petrescu.