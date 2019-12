"Mie mi s-a spus altceva!" Reactia incredibila a lui Dan Petrescu cand a aflat ca Razvan Lucescu a fost desemnat antrenorul anului! Ce a spus

Razvan Lucescu a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fotbalului Romanesc.

Antrenorul celor de la Al Hilal, Razvan Lucescu, a fost desemnat antrenorul anului dupa ce a reusit sa castiga Liga Campionilor Asiei si eventul cu PAOK. Dan Petrescu s-a aratat uimit de aceasta decizie si a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca nu a stiut ca Razvan Lucescu a fost desemnat antrenorul anului.

"Cine a fost ales antrenorul anului? (raspunsul jurnalistilor: Razvan Lucescu) Cand? Da? N-am stiut asta. Mie mi s-a spus altceva. De la gale diferite am primit. Fiecare alege pe cine vrea, nu pot sa fiu eu suparat. Daca suporterii lui CFR au facut asta, e foarte bine, pentru ca sunt antrenorul lor. Dar nu pot sa decid eu cine. Fiecare are parerea lui si nu am de ce sa fiu suparat. Eu am un cuvant de spus la CFR, in fotbalul romanesc au altii", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa premergatoare meciului cu Sepsi.