Gullit: "Ar fi un meci greu, dar ar fi frumos sa va calificati!" Starul olandez, declaratie superba despre Dan Petrescu: "Il iubesc! Sunt mandru de el!"

Ruud Gullit, legenda fotbalului olandez, vrea ca nationala lui Radoi sa se califice la EURO 2020. Gullit este un fin cunoscator al fotbalului romanesc inca din 1989 atunci cand AC Milan invingea Steaua in finala Cupei Campionilor Europeni.

Gullit este un bun prieten al lui Dan Petrescu pe care il vede cat de curand antrenand in Anglia.



"Am jucat impotriva voastra in urma cu un an. Ar fi frumos sa va calificati, ar fi un meci greu, dar ar fi placut sa va calificati. Am jucat in '89 impotriva Stelei, a fost un meci dificil pentru romani. Il iubesc pe Petrescu, cand era in Rusia am luat cina impreuna, l-am vizitat. Sunt foarte mandru de el pentru ca se descurca bine. Mi-as dori sa-l vad in Anglia, stiu ca isi doreste foarte mult. Dar trebuie sa i se acorde si sansa", a declarat Ruud Gullit pentru ProTV.