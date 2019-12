SHOW MARCA DAN PETRESCU! Declaratii SPUMOASE ale antrenorului CFR la conferinta de presa: "V-as spune cate recorduri avem, dar nu le stiti! E miracol CFR". VIDEO

CFR a invins-o pe Sepsi prin golul marcat de Vinicus in finalul meciului. CFR a deschis scorul inca din minutul 7, prin Omrani, insa golul a fost anulat gresit pe motiv de ofsaid.

La finalul meciului, Dan Petrescu a vorbit revoltat la adresa presei din Romania. Antrenorul CFR-ului a amintit recordurile pe care le are de cand a venit pe banca ardelenilor.

"A venit iarna, final de sezon, va dati seama, noi am jucat...cate meciuri? 34-35, dar orice punct pierdut, conta. Am pierdut 2 puncte la Sibiu nemeritat. Astazi nici nu stiu daca a fost vreun punct la poarta de la ei.

Am vazut titluri "7 meciuri ale lui Petrescu fara victorie in deplasare", e corect. Astazi am vazut titlu "Victorie chinuita". As fi vrut sa spun cate recorduri avem noi aici, dar cred ca nu le stiti. Eu am 36 de meciuri pe banca la CFR, antrenor, acasa, 0 infrangeri. Asta nu a scris-o nimeni, in schimb de 7 meciuri, au scris.

27 de goluri anul asta marcate acasa, 2 primite. Spuneti si ceva pozitiv. Avem cea mai buna aparare din Romania, cel mai bun atac din Romania. Am primit 2 goluri in 10 meciuri acasa. Astea sunt recorduri. Avem doar recorduri pozitive, pe care nimeni nu le scoate in relief.

Sau intrebarea dinainte de meci: "Treceti printr-o perioada grea?". Care e perioada grea? Ca am pierdut cu Lazio si am facut 1-1 cu Sibiu si au dat un sut la poarta ambele echipe?

In momentul de fata, e miracol CFR pe primul loc! Am jucat 14 meciuri in Europa! Cautati in anualele fotbalului romanesc, o echipa care a jucat atatea meciuri. Au jucat 6 sau 7 si o sa vedeti ca, dupa ce au jucat, nu mai sunt pe primul loc. Ce facem noi acum, e miracol", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.