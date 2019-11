LAZIO - CFR 1-0 | "Mai avem sanse mici de calificare!" Dan Petrescu a luat FOC dupa infrangerea cu Lazio: "Sunt echipe care au luat vreo 5 goluri aici!" Ce l-a enervat pe antrenorul clujenilor

Toate fazele meciului sunt aici.

CFR a pierdut cu 1-0 meciul din deplasare cu Lazio, dupa un meci in care campioana Romaniei a avut o prestatie destul de buna. Prima repriza a apartinut celor de la Lazio, in schimb ce cea de a doua a apartinut clar CFR-ului fiind foarte aproape sa egaleze. Golul celor de la Lazio a fost inscris de Correa in minutul 24. CFR va intalni Celtic in ultima etapa din cadrul grupelor de calificare si are nevoie de cel putin un punct pentru a merge in primavara europeana. La finalul partidei Dan Petrescu a vorbit despre meci si despre sansele clujenilor la calificare.

"Daca te iei dupa numarul de ocazii trebuia sa castigam. Cateodata nu avem ocazii si castigam, astazi am avut ocazii si meritam victoria chiar daca aveam nevoie de un punct. Am vazut limitele noastre in prima repriza, ei au inceput tare, au stat bine si din punct de vedere fizic. In repriza a doua am aratat mult mai bine si am avut multe ocazii", a spus Dan Petrescu.

Intrebat de catre reporter de ce nu a jucat Deac, Dan Petrescu a fost vizibil iritat de intrebare si a spus ca nu intelege aceasta intrebare.

"Nu inteleg intrebarea. Echipa o fac numai eu, eu decid, asa am crezut eu, toti jucatorii de la CFR sunt foarte valorosi . El trebuie sa se pregateasca, pentru meciurile urmatoare. Echipa a jucat foarte bine si cred ca meritam mai mult. Au venit echipe aici care au luat 4 goluri, Torino, Lecce, Atalanta Steaua a luat si ea 5 aici acum 1 an, noi am luat doar unul singur si la ce ocazii am avut meritam sa castigam. Sanse foarte mici pentru noi, sansele sunt toate ale lui Celtic, ei sunt pe primul loc, noi trebuie sa jucam sa castigam", a spus Dan Petrescu la finalul partidei.