Concurenta uriasa pentru Becali? CSA Steaua ar putea fi finantata de una dintre cele mai bogate familii din Romania

Au vrut sa cumpere Viitorul si o sponsorizeaza pe Simona Halep, acum si-au cumparat o vila langa palatul finantatorului FCSB si investesc chiar langa Stadionul Steaua.

Incepand de vara trecuta, fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cel mai mare retailer local de bricolaj si cel mai mare business dezvoltat de antreprenori romani, au inceput lucrarile de constructie pentru cel mai mare magazin propriu din Capitala. Acesta se construieste chiar in spatele noului stadion Steaua si al unui centru comercial de mobila, la cateva sute de metri de Bulevardul Ghencea. Stadionul Steaua va fi gata pana la startul Euro 2020, constructorii incepand deja sa monteze scaunele si s-au apucat de lucrarile de finisaj, iar echipa CSA Steaua este ca si promovata in Liga 3, dupa ce a invins in toate cele 16 meciuri jucate si are un golaveraj 129-4, neavand rival la nivel local. Cum Stadionul Steaua este obiectiv militar, iar constructiile din jurul sau, mai ales cele comerciale, pot fi restrictionate la cererea MApN, multi au tras concluzia ca intre cele doua parti exista, daca nu o intelegere tacita, macar o relatie cordiala.

Asa au aparut zvonuri ca miliardarii din Bacau vor fi printre primii oameni de afaceri care se vor alatura proiectului CSA Steaua, dupa promovarea echipei in ligile superioare. Ar putea fi o miscare castigatoare pentru afaceristi, in incercarea de a castiga capital de imagine prin alaturarea cu cel mai titrat club de fotbal din Romania, dar si pentru a specula cat mai bine noul spatiu de la periferia Bucurestiului, care isi va schimba total fata dupa ce marile proiecte din zona vor fi terminate. Zona Prelungirea Ghencea se afla in fata unui proces amplu de modernizare a arterei rutiere, prin largirea bulevardului, semaforizari si piste de biciclete, dar si prin constructia noi arene si a unei zone comericiale, plus deschiderea unor lucrari de infrastructura de transport, precum linia de metrou M5, care va avea cateva statii in proximitate sau pasajul rutier peste Centura Capitalei, care va face legatura cu localitatea Domnesti.

VOR SA CONSTRUIASCA UN STADION LA BACAU SI AU VRUT SA CUMPERE VIITORUL

Fratii Pavel au o avere de 1.1 - 1.2 miliarde de euro si, in 2019, au ocupat locul al doilea in topul celor mai bogati romani. Pe langa colosul bricolajului, care are deschise acum 50 de magazine, ei mai detin 30% din ALRO Slatina si au mai investit in imobiliare (cladirile The Bridge din Bucuresti si The Office din Cluj-Napoca, plus parcul logisitic Eli Park 1 din zona Chitila-Buftea si platforma industriala Letea Bacau), in agricultura (Moldova Farming), intr-un producator de materiale de constructii listat la bursa (Cemacon Zalau), in companii din energie (5.6% din Transelectrica, 5.7% din Electrica, 7.4% din Conpet Ploiesti), intr-un dealer auto (Dedeman Automobile) si au lansat un fond de investitii dedicat IMM-urilor romanesti (Equiliant Capital) si o asociere de plasamente private equity (ROCA). In 2018, s-a zvonit ca familia Paval ar fi facut o oferta pentru achizitionarea a 49% din actiunile Viitorul Constanta, clubul infiintat de Gica Hagi in 2009. Firma acestora este sponsor la Viitorul, dar, dupa negocieri, nu a acceptat sa plateasca 10 milioane de euro pentru un pachet minoritar de actiuni.

O SPONSORIZEAZA PE SIMONA HALEP SI ESTE PARTENER PRINCIPAL AL COSR

Fratii Paval sunt deja implicati in sportul romanesc. Din 2014, Dedeman o sponsorizeaza pe jucatoarea de tenis Simona Halep, contract care se ridica la 500.000 de euro anual. De asemenea, compania fratilor Paval mai sponsorizeaza din 2015 si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), fiind partner principal al acestui for. Cei doi ar dori sa construiasca si un stadion in Bacau, pe care sa il doneze apoi gratuit primariei, in incercarea de a readuce clubul fanion al orasului la gloria de odinioara.

Compania lor sustine sau a sustinut, in calitate de sponsor, numeroase federatii, fundatii si cluburi sportive, precum Federatia Romana de Atletism, Federatia Romana de Tenis, Federatia Romana de Rugby, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, echipa de Fed Cup a Romaniei, Fundatia Olimpica Romana, Fundatia Nadia Comaneci, Bucharest Open, dar si echipe de volei, handbal (Stiinta Municipal Dedeman Bacau), fotbal (Poli Iasi, Ceahlaul Piatra Neamt) sau hochei. Printre spatiile sportive amenajate din fonduri proprii se gaseste o zona de agrement sportiv de 4.000mp in Parcul Tineretului din Capitala, facandu-se promisiunea inaugurarii unui nou teren de tenis cu fiecare deschidere de magazin.

SI-AU CUMPARAT VILA MOMUMENT ISTORIC CHIAR LANGA PALATUL LUI BECALI!

Fratii Paval au realizat si cea mai importanta tranzactie de locuinte din 2018, cumparand cu 5 milioane de euro casa negustorului Nicolae Hlebnikian, monument istoric de clasa B, aflata pe Aleea Alexandru nr. 5. Chiar langa aceasta vila, la numarul 1, se afla palatul cumparat in 2006, cu 7 milioane de dolari, de patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, de la mostenitorul industriasului Max Auschnitt. Daca fratii Paval se alatura proiectului CSA Steaua, rivalitatea cu Gigi Becali se va muta de la nivel de cartier direct in Liga 1, unde cele doua cluburi se vor lupta pentru trofee.