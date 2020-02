Gigi Becali vrea ca DNA-ul sa nu mai existe! "Ba, nu desfiinteaza, ma, DNA-ul asta odata? M-am saturat de mizerii"

Becali i-a atacat dur pe procurorii DNA.

Patronul FCSB se declara total nemultumit de situatia in care a ajuns justitia romana, considerand ca dosarele sau au fost la comanda, iar ca orice pas pe care-l face trebuie bine cantarit, existand riscul sa fie din nou luat in vizor de procurorii DNA.

"Ultima reduta e DNA! Si procurorii... Totul la noi e vraiste in tara asta, pentru ca orice ai face, nu esti sigur, nu ai voie sa faci. Orice chestie pe care faci, trebuie mai intai sa te gandesti. Daca faci o majorare de capital sau daca dai niste bani unui impresar pentru un jucator, n-ai voie. Noi suntem nebuni, nu vrem sa dezvoltam tara asta.

Romania asa e facuta ea, ca sa fie distrusa, din rautate din invidie. Vine nu-stiu-ce procuror de la un sector si vrea el sa se dea mare, sa-l execute pe Becali", a spus patronul FCSB la Pro X.

De asemenea, Becali vrea ca insitutia anti-coruptie sa se desfiinteze.

"Ba, nu desfiinteaza, ma, DNA-ul asta odata, sa se linisteasca si tara asta? Eu nu mai stiu nimic, in tara asta nu mai stiu nimic. Sunt bulversat! Bine ca nu vine un procuror sa zica <<lasa ca stiu eu ca stia Becali ca o sa fie 1-1. Bai, procurorule, ce stii tu ma? Eu stiu ca am jucat fotbal. O sa spuna ca am luat campionatul cu punctul pe care l-a scos Vintila, pai uite ca stiam eu, hai, treci la DNA, dosar penal>>.

Trebuie sa il intreb pe procurorul de la DNA sa vad daca am voie sa ma uit la meciul cu Dinamo. Ca dupa imi zice ca <<stiam eu ca stii tu cat o sa se termine meciul>>. Nu inteleg de ce nu punem guvern de la DNA. Nu pot sa imi stapanesc nici eu mania. Am si eu mahnirea mea, vreau liniste, vreau pace, m-am saturat de mizerii", a incheiat Becali.